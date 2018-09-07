ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan sonra gelişmekte olan ülke varlıklarında uzman yatırım yöneticisi İngiliz Ashmore Group da yatırımcılara Türk varlıklarını almalarını tavsiye etti. Bugün dönemsel finansal sonuçlarını yayımlayan Ashmore Group "Türkiye-Arjantin öncülüğünde varlık fiyatlarında başlayan düzeltme piyasalara giriş için son yıllarda en iyi pencereyi yarattı" açıklamasında bulundu. Şirket gelişmekte olan ülke piyasalarındaki değerlemelerin çekici olduğunu vurguladı.

'AKILLI İNSANLAR ALIYOR'

İki gün önce de uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk varlıklarını tavsiye etti. Rogers, "Akıllı insanlar şu anda Türk varlıklarını satın alıyorlar" dedi.

'İSTANBUL RUS VE ÇİNLİLERLE DOLACAK'

Rusya ve Çin’den çok sayıda yatırımcının artık yüzünü gelişen piyasalardaki yatırım fırsatlarına çevirdiğini kaydeden Rogers, "Ben Moskova havaalanına gidiyorum ve her yerde artık Çinlileri görüyorum. Kızıl Meydan’a gidiyorum, her yerde Çinli görüyorum. 5 sene önce bu durum böyle değildi. Eminim çok yakında İstanbul, Rus ve Çinlilerle dolu olacak. Bu gelişmeler Amerika için iyi değil. Çinli yatırımcıların bugünlerde çok fazla parası var. Amerika’nın ise çok fazla borcu mevcut" diye konuştu.





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