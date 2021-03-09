Piyasalarda yön arayışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Piyasalarda yön arayışı

Küresel piyasalar, ABD’de ekonomik destek paketinin Senato’da onaylanmasına karşın, beklentilerin gerçekleşmesi, devam eden enflasyon tedirginliği ve fiyatlanacak yeni beklentiler konusundaki kararsızlıklarla karışık bir seyir izliyor

Piyasalarda yön arayışı
AA

ABD’de, hafta sonu Senato'da kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık destek paketi, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması beklenen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Biden yaptığı açıklamada, destek paketi tasarısını masasına gelir gelmez imzalamayı planladığını söyledi.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gerçekleştirdiği bir röportajda, enflasyon ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunan Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi. Yellen ayrıca, gerekirse enflasyondaki artışla mücadele edecek araçlarının bulunduğunu da söyledi.

Bu gelişmelere karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün tekrar yüzde 1,60’ın üzerini test etmesi, pay piyasalarında sektör ve hisse bazlı hareketlerin devam etmesine neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,97 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya’da açıklanan sanayi üretimi verisinin ocakta yüzde 2,5 daralarak beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmasına karşın borsalarda alıcılı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08 yükseliş kaydetti.

Perşembe gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde pay piyasalarında alımların güçlenmesi, avronun ise dolar karşısındaki düşüşünü sürdürmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,6 azalarak 1,1845 ile 24 Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izlendi. Japonya’da açıklanan 2020’nin 4. Çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 ve Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.

Dün yükseliş eğilimindeki ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri, yurt içinde döviz kurlarının yükselişini sürdürmesine ve buna bağlı pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı. Dün yüzde 3 artışla 7,7577’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6710’a geriledi.

Analistler, dün yüzde 1,60’ın üzerini test eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60’ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,5680’e gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantı ile ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek “Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, 4. Çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 Fitch Ratings’in Türkiye konulu toplantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu
PARAABD Hazine Bakanı'ndan 1,9 trilyon dolarlık destek ...
Fed maaş koruma programını 3 ay uzattı
PARAMaaş koruma programını uzattı
Citi ve JPMorgan Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor
PARAMerkez'den faiz artırımı bekliyorlar
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin TL'ye kadar finansal destek
PARAHalkbank'tan kadınlara finansman desteği
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranları açıklandı
PARAAylık en yüksek reel getiri mevduat faizinde
Piyasalar haftaya negatif başladı
PARAPiyasalar haftaya negatif başladı
Bankaların kredi faiz oranları 8 Mart 2021: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları
PARABankaların kredi faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranları 6 Mart 2021: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları
PARABankaların kredi faiz oranları
Dolar neden yükseliyor? SON DAKİKA: İşte dolar TL kurunun yükseliş nedenleri
PARADolar neden yükseliyor?