Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıtlarıyla yapılan karşılaştırma sonucunda, ilk defa gönüllü uyum kapsamında akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bu çerçevede, akaryakıt sektöründe faaliyette bulunan firmalara ait veriler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınarak başkanlığın bilgi işlem sistemlerindeki mevcut veriler ile karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Bu kapsamda riskli olduğu değerlendirilen akaryakıt istasyonları bünyesinde gönüllü uyum kapsamına alınarak denetimlere başlandı. Önceki yıl başlatılan denetim çalışmaları 2018'de tamamlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileriyle yapılan bu karşılaştırma sonucunda, akaryakıt istasyonlarınca gönüllü uyum kapsamında yaklaşık 265,5 milyon liralık vergi matrahı beyan edildi. Bu matrahın 92,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi, 168,2 milyon lirası katma değer vergisi, 4,7 milyonu damga vergisinden oluştu.

Bu denetimler sonucu kesilen ceza tutarı ise yaklaşık 6,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonları nezdinde 23 bin 405 denetim yapılarak, ayrıca 2,6 milyon lira ceza uygulandı.

BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulanıyor.

Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 57 bin 343 olurken, 2017'de bu rakam 74 bin 882'ydi.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 10 milyon 760 bin 289 olurken, 2017'de bu sayı 13 milyon 792 bin 20'ye ulaşmıştı.

Söz konusu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı bin 356 olarak gerçekleşti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 2017'de 2,8 milyon lira iken, geçen yıl 2,6 milyon lira oldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 23 bin 391'inin bandrolsüz, 6 in 715'inin taklit bandrollü olduğu, 646'sında da niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 700 bin 778'inin bandrolsüz, bin 63'ünün taklit bandrollü, 212'sinin yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

TÜKETİCİYE KONTROL İMKANI

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleriyle alkollü içki ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.

Türkiye genelinde, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan başkanlığın, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Uygulaması da bulunuyor. Uygulamayla tüketicilerin denetim süreçlerine aktif katılımı sağlanarak, aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol edebilme imkanı sağlanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin akıllı telefon uygulaması, SMS ve internet sitesi (www.buis.com.tr) aracılığıyla sorgulamaları yapılıyor.