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Powell, Kongre'deki sunumunda enflasyona dikkat çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınından etkilenen ABD ekonomisinde "aralıksız iyileşme" görüldüğünü, istihdamda artışın devam ettiğini belirtti ancak enflasyonun "son aylarda kayda değer şekilde" yükseldiğine dikkat çekti.

Powell, Kongre'deki sunumunda enflasyona dikkat çekti
Reuters

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınından etkilenen ABD ekonomisinde "aralıksız iyileşme" görüldüğünü, istihdamda artışın devam ettiğini belirtti ancak enflasyonun "son aylarda kayda değer şekilde" yükseldiğine dikkat çekti.

Powell Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada mevcut para politikası ya da Fed'in artan fiyatlar nedeniyle ekonomiye
sağladığı desteği daha hızlı biçimde sonlandırmak zorunda kalabileceği ihtimaline yönelik detaylara yer vermedi.

Fed tarafından dün akşam yayımlanan konuşmasında Powell fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini ifade
etti. Powell ekonomik toparlanmanın her kademe ve kesim için aynı hızda ilerlemediğini düşük gelirli çalışanların ve azınlıkların
işsizlikten daha fazla etkilendiğini yineledi.

Başkan Powell, "Fed olarak toparlanma sağlanana kadar ekonomiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
dedi.

Powell bugün de ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs alt komisyonuna hitaben bir konuşma yapacak ve komisyonun sorularını
cevaplayacak.

Powell istihdam piyasasındaki artışın aşılama ve yeniden açılma süreci ile birlikte "önümüzdeki aylarda daha hızlanacağını" ifade ederekne salgının risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

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