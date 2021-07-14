Powell: Varlık alımlarının azaltılması tartışmalarına devam edeceğiz

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında varlık alımlarının azaltılması çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell somut ilerlemeye ulaşmak için daha çok zaman olduğunu belirtti.

ABD Senatosu Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşma metninde Powell varlık alımlarına yönelik tartışmaların Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında tartışmaya devam edeceklerini ifade etti. Powell, "Tahvil alımlarını azaltmak için gerekli hıza iş piyasası hala ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

Powell konuşma metninde Aralık'taki varlık alımlarına ilişkin yönlendirmeden bu yana ekonominin hedeflerine ilerleyip ilerlemediği konusunun Haziran toplantısında ele alındığını, somut ilerlemeye ulaşmak için daha çok zaman olduğunu vurguladı.

Powell iyileşme sağlanana kadar para politikasının güçlü bir destek kaynağı olacağını da belirtti.

Powell konuşma metninde üretim kısıtları ve diğer tedarik zorlukları dolayısıyla üretimin sınırlı olması ve hizmetler sektöründeki güçlü talep ile bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarında hızlı artışlar yaşandığını belirtti. Powell, "Pandemi sürecinde darbe diyen hizmet sektörü fiyatları ekonominin yeniden açılmasıyla bu alandaki hizmetlere yönelik talebin artmasıyla sıçradı" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL KURULUŞLAR SAĞLAM KALDI

Powell konuşmasında hane halkı ve iş dünyasının durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Metinde hane halkının finansal durumunun oldukça güçlü olduğunu söyleyen Powell iş dünyasında kaldıracın zirve seviyelerinden gerilediğini ifade etti. Powell, finansal sistemin merkezinde kuruluşların da sağlam kaldığını söyledi.

İstihdam piyasasındaki koşulların toparlandığını ifade eden bu alanda daha alınacak mesafe olduğunu belirtti. Powell etnik gruplar açısından kayda değer gelişme yaşanmasına rağmen bu konuda en çok darbe alan grupların koşullarında düzelme sağlanması için de yapılması gerekenler olduğuna işaret etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSEK KALACAK

Powell konuşmasında enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Powell, "Fed'in hedefiyle birlikte enflasyon beklentilerinin önümüzdeki aylarda da yüksek kalması bekleniyor fakat bu süreçten sonra enflasyon düşüşe geçecek" ifadelerini kullandı.