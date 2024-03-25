Prenses Kate Middleton için komplo teorileri bitmedi

Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta olduğu karın ameliyatının ardından uzun süre ortada görünmeyince komplo teorileri havada uçuşmuştu. Middleton’ın yokluğu dünya çapında kamuoyunu meşgul etmeye başlayınca, Prenses iki gün önce bir video yayınlayarak ameliyatının başarılı geçtiğini ancak kanser teşhisi sonrası tedavi görmeye başladığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Prenses aleyhine yapılan sert yorumlar, yerini üzüntü ve desteğe bırakmıştı. Ancak komplo teorisyenleri bu açıklamayla da tatmin olmadı.

REKLAM YAPAY ZEKA İDDİASI Bu defa Middleton'ın videosunun yapay zeka ile üretilmiş olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Middelton'ın kazağının daha önce başka bir videoda da giyildiğini fark edenler, eski görüntüsünden yeni bir video üretildiğini öne sürdü. Oysa Middleton aynı kıyafeti birden fazla defa giymesiyle tanınıyordu. Aynı videonun üzerine Prenses Diana ve Meghan Markle'ın görüntüsünü monte ederek "Gördünüz mü işte, bu videoyu oluşturmak hiç de zor değil" iddiasında bulunanlar oldu. Yapay zeka tezini desteklemek için X platformunda yayınlanan teorilerde, Kate'in ışıltılı nişan yüzüğünün "kısa süreliğine görüntüden kaybolduğu" yorumu da yer aldı.

Kanser açıklaması sonra İngiliz gazeteleri Prenses Kate'i manşetlerine taşıdı REKLAM Tüm bu komplo teorileri yüksek sesle dile getirilirken eski bir saray danışmanı, Middleton çin yapılan ve arkası kesilmeyen komplo teorilerinin "şimdiye kadar gördüklerinin en kötüsü" olduğunu söyledi. Daha önce Kral Charles ve Prens William'ın sözcülüğünü üstlenen Paddy Harverson, Middleton'ın kanser açıklaması videosunun bitmek bilmeyen komplo teorisi döngüsüne dönüştüğünü belirtti. BBC'ye konuşan Harverson, sosyal medyanın ve ana akım medyanın kaynağından haber almak yerine "kendi kendini beslediğini" öne sürdü.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM" 42 yaşındaki Prenses Kate, yayınladığı videoda, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti. REKLAM

"HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM" “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti. "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" mesajı veren Prenses, küçük çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi Prens William ile yürütmeye çalıştıklarını belirtmiş ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söylemişti.