'Prestij Meselesi'nden ilk fotoğraflar 0:00 / 0:00

'Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'na hayat veren Engin Hepileri ve Şinasi karakterini canlandıran Eser Yenenler, genç oyuncular Onur Gözeten (Özcan Deniz), Ali Erkin (Haluk Levent) ve Mahmut Kırmızıgül'e (Mahsun Kırmızıgül) sette adeta ağabeylik yapıyorlar.

Genç oyuncular, kendi sahneleri öncesinde Hepileri ve Yenenler ile fikir alışverişinde bulunuyor ve zaman zaman da sahnelerine birlikte çalışarak hazırlanıyorlar.

Set başlamadan canlandıracakları sanatçıların yüzlerce konserini izleyen üçlü, filmin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül'den de büyük destek görüyorlar. Kırmızıgül, hem set aralarında hem de sahne çekimleri sırasında oyuncularla bire bir ilgilenip her sahneyi titizlikle işlemeye çalışıyor.