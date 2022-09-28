3 yıl sonra setlere döndü

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Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosu kendisine ait olan yeni filmi Prestij Meselesi’nin çekimleri başladı. Kırmızıgül, beyazperdeye 1990 - 1993 yılları arasında Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini yansıtacak.

'Prestij Meselesi'nde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret basamaklarını tırmanışı, verdikleri mücadele, mesleklerine olan tutkuları anlatılacak. Yapımcılığını Boyut Film Murat Tokat’ın yaptığı filmin çekimleri İstanbul ve Almanya’da gerçekleştirilecek.

Engin Hepileri, Biran Damla Yılmaz, Erkan Petekkaya, Erdal Özyağcılar, Melisa Döngel, Eser Yenenler ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaşacağı filmde Mahsun Kırmızıgül'ü oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. 6 aydır oyunculuk dersi alan Mahmut Kırmızıgül, rolüne oyuncu koçları ve babasıyla birlikte çalıştı. Beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası olan Mahmut Kırmızıgül, film için 8 kilo verdi.

'Prestij Meselesi', 3 Şubat’ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu'da gösterime girecek.