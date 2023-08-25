Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?

Guardian tarafından incelenen uçuş verileri, kuyruk numarası RA-02795 olan jeti Moskova'dan yerel saatle 17.46'da uçuşa geçti. Uçak, havalandıktan 33 dakika sonra Tver bölgesindeki Kuzhenkino köyü yakındalarıyken hızla irtifa kaybetti ve iletişim koptu. Bölgede yaşayan kişiler, yüksek bir metalik patlama sesi duyduklarını ve jetin birkaç parça halinde bir alana indiğini gördüklerini söyledi.

Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı gruplarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia etti. Bazıları uçağın bir hava savunma füzesi tarafından vurulmuş olabileceğini iddia etti. Bu iddiaların hiçbir henüz doğrulanamadı.

KAZAYA NE SEBEP OLDU?

6 Şurada Paylaş!









Kazanın görüntülerini inceleyen uzmanlar, havada bir parçalanmanın meydana geldiğini, bu patlamanın jetin içinden kaynaklandığını, bomba ya da yıkıcı bir arızayı düşündürdüğünü ya da dışarıdan bir füze saldırısının akla geldiğini dile getirdi.

Kazaya dair açık olan tek şeyin, patlamanın jetin kanat kısmındaki bir kanadı gövdeden ayıracak kadar güçlü olduğu.