Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia’nın elektriği, 3 Aralık’ta 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için kesildi. Eğlence merkezinin yeni işletmesi, Bursa merkezli ECS Stil Tekstil, Başkent Elektrik’le cuma günü bir araya geldi. Park yönetimi, aynı gün elektrik borcunun bir bölümünü ödedi.



PROTOKOL İMZALANDI

Taraflar, bugün yeni bir görüşme daha yaptı. Başkent Elektrik ile Wonderland Eurasia’nın işletmecisi arasında kalan borca ilişkin bir protokol imzalandı. Buna göre kalan tutar iki taksit halinde kapatılacak. Şubatta ilk dilimin ödemesi yapılacak, nisan ayında da borç sıfırlanacak.

Başkent Elektrik, protokolün imzalanmasının ardından ekiplere, “Park’ın elektriğini bağlayın” talimatı verdi. Elektriğin, bugün izleyen saatlerde verilmesi bekleniyor.