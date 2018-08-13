Sodyum bikarbonat, karbondioksit ve sudan oluşan karbonat, temizlikten cilt bakımına kadar çoğu alanda kullanılıyor.

Hemen hemen her evde bulunan karbonat, düzenli olarak kullanıldığında, yarattığı peeling etkisiyle cildi yağdan ve ölü hücrelerden arındırıyor, ciltteki siyah nokta ve sivilceleri önlüyor.

Siz de cildinizin kalitesini artırıp ışıldamasını sağlamak istiyorsanız, ev yapımı karbonat maskelerini mutlaka denemelisiniz.

BURUNDAKİ SİYAH NOKTALARI TEMİZLEYEN MASKELER

KARBONAT VE SUYLA HAZIRLANAN MASKE

1 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı karbonat

Ciltteki fazla yağı ve kiri temizlemek için karbonatlı su maskesine başvurabilirsiniz. Ev yapımı karbonatlı maskesi için karbonatı ılık suyla karıştırıp macun haline getirin. Yüzünüze uygulayın ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Masaj ciltte peeling etkisi yaratacaktır. 15 dakika sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

LEKELER İÇİN MAYA VE KARBONAT MASKESİ

1 çay kaşığı maya

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı su

Malzemeleri karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cilt lekelerinin üzerine sürün ve 15 dakika kadar bekletin. 15 dakika sonra ılık suyla maskeyi durulayın.

CİLT RENGİNİ AÇMAK İÇİN LİMONLU KARBONAT MASKESİ

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı esmer şeker

10 damla limon

Limonlu karbonat karışımı cildi ölü hücrelerden arındırır, ayrıca cilt tonunu açar. Limonlu karbonat maskesini hazırlamak için karbonatı, esmer şekeri ve limonu iyice karıştırın. Doğal kürü ıslak cildinize uygulayın. 15 dakika boyunca beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

EN ETKİLİ BALLI YÜZ MASKESİ TARİFLERİ

HASSAS CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ

1 yemek kaşığı yoğurt

5 damla limon suyu

2 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı zeytinyağı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Maskeyi nazikçe yüzünüze uygulayın. Eğer cildiniz çok hassas değilse peeling etkisi yaratmak için dairesel hareketlerle nazikçe yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra karışımı ılık suyla yıkayarak durulayın.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR?