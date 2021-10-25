QNB Finansbank'ta bayrak değişimi

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Banka tarafından yapılan açıklamada, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren görevine, Genel Kurul’un takdiri doğrultusunda, aktif Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edeceği, QNB Finansbank Genel Müdürlüğü görevini de Ömür Tan’ın üstleneceği açıklandı.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, yaklaşık 12 yıldır Genel Müdürlük görevini çok başarıyla sürdüren ve bankaya büyük katkılar sağlayan Temel Güzeloğlu’nun kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla görevinden ayrılacağını söyledi. Aras, QNB Finansbank’ın 1 Ocak 2022 tarihi itibarı ile yeni Genel Müdürü olacak Ömür Tan’ın bankada yönetmen pozisyonundan başladığını anımsatarak, “İlk kez Bankamızdan şube müdürlüğü pozisyonundan genel müdürlük görevine kadar uzanan bir kariyer görüyoruz. Bankamızın kültüründe kendi içinden genel müdür atanması banka yönetim ve sinerji süreçlerinin başarısını da göstermekte. Ömür Tan’ın Bankamızı daha da başarılı noktalara taşıyacağına inancım tam” değerlendirmesini yaptı.

ÖMÜR TAN KİMDİR?

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlayan, daha sonra Bilgi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi alan Ömür Tan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başladı. 1998 yılında Finansbank A.Ş ailesine katılan Tan, kurumsal şubelerde üstlendiği çeşitli sorumlulukların ardından, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kilit Müşteri Yönetimi Grup Yöneticiliği ve Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Grup Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Tan, 2011 yılından buyana QNB Finansbank’da Proje Finansmanı, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı fonksiyonlarıyla birlikte Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyor. Ömür Tan ayrıca QNB Finansleasing, QNB Finansfaktoring, QNB Finansinvest ve QNB eFinans yönetim kurulu üyesi. 1971 yılı doğumlu olan Tan evli ve 1 çocuk babası.