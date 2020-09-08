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QNB Finansbank’a ‘toplumsal değer’ ödülü

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü ‘Minik Eller kod Yazıyor’ projesiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Ödülleri'nde Toplumsal Değer kategorisinde özel ödülün sahibi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ile bugüne kadar 24 ilde 23 bine yakın çocuğa ulaşarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi

QNB Finansbank
HABERTURK.COM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen TSPB Piyasa Ödülleri kapsamında QNB Finansbank, Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle Toplumsal Değer kategorisinde özel ödülün sahibi oldu.

Alınan ödülle ilgili açıklamada bulunan QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, "QNB Finansbank olarak topluma katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında yaptığımız çalışmalarımızın odağını çocuklar olarak belirledik ve “Minik Eller Büyük Hayaller” kurumsal sosyal sorumluluk platformunu kurduk. 5 yıldan bu yana çocukların yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, teknolojik, çözümcü, farklı düşünen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip olmaları hedefiyle, onları geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriyoruz. 2015’ten bu yana 2 binden fazla gönüllü finansçımızın da katılımıyla bu projeler ile Türkiye genelinde 530 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl bu ödülü bu hedeflerle hayata geçirdiğimiz Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle kazandık" dedi.

23 BİN ÇOÇUĞA EĞİTİM VERİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank’ın 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kod yazma eğitimleri, 2019 Mart ayından itibaren “Minik Eller Kod Yazıyor” projesi kapsamında Habitat Derneği’yle birlikte gerçekleştiriliyor.

8-14 yaş arası çocuklara, MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen lisanslı bir kodlama eğitimi programı olan Scratch ile eğitim verilerek her yıl Scratch Cup yarışmasıyla birlikte katılımcı çocuklar ödüllendiriliyor. Scratch, aynı zamanda, kullandığı blok kodlama sayesinde sanat ve kodlamayı birleştirerek çocuklara daha yaratıcı olabilecekleri bir süreç sunuyor.

Haziran 2020 yılında online eğitimlerine başlayan Minik Eller Kod Yazıyor Projesi ile bugüne kadar 24 ilde 23 bine yakın çocuğa ulaşarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illerine gidildi.

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