HABERTURK.COM

Çıkış yerine göre değerlendirildiğinde diş ünsüzleri arasında yer alan r harfi, aynı zamanda yumuşak sessiz harfler sınıfına da dâhildir? Peki, r harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, tüm detaylar…

R Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde p harfinden sonra, s harfinden ise önce gelen r harfi; birçok Türkçe kelimenin ilk harfi olarak kullanılmaktadır. Kullanım sıklığı açısından incelendiği zaman, üst orta derecede kullanılan harfler arasında yer alan r harfine, hayvan isimlerinin ilk harfi olarak da rastlayabilmekteyiz. Her ne kadar alfabedeki diğer harflere nazaran r harfiyle başlayan hayvan isimleri sayıca daha az olsa da yaklaşık 10 kadar hayvan isminde r harfi bulunmaktadır.

R Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

R harfi ile başlayan hayvan isimlerinin diğer harflere nazaran sayıca daha az olduğundan bahsetmiştik. Bu başlık altında sizler için bu hayvanların isimlerini listeledik. İşte, r harfi ile başlayan hayvanlar:

Rakun

Ren Geyiği

Ringa Balığı

Roan Antilobu

Richard İncir Kuşu

Rottweiler

Remora

Rina Balığı

Rakun Köpeği

Rahibe Güvercin

R Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Bu başlığımız altında, isimlerini listelemiş olduğumuz r harfi ile başlayan hayvanların birtakım özelliklerine değineceğiz. Her biri farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı diyetlere sahip olan bu 10 hayvanın sahip olduğu genetik ve karakteristik hususlar şu şekilde özetlenebilir:

Rakun: Rakungiller familyasının yırtıcı bir üyesi olan rakunlar; genel olarak göller, bataklıklar ve suyolları üzerine yaşamayı tercih eden canlılardır. Çok iyi bir tırmanıcı olması sebebiyle rahatlıkla ağaçlara da tırmanabilen rakunlar, uyanık olduğu saatlerin çoğunu ağaç üzerinde geçirmektedir.

Ren Geyiği: Genellikle, Norveç ve İsveç gibi dünyanın kuzey bölgelerinde yaşayan Ren geyikleri, evcil ve doğada serbest olarak yaşayabilen canlılardır. 300 kilograma kadar varabilen ağırlıkları ile dikkat çeken Ren geyiklerinin bazı türleri ise saatte 80 kilometre hızla koşabilmektedirler.

Ringa Balığı: Kuzey denizlerinde büyük sürüler halinde yaşayan Ringa balıkları, planktonla beslenen deniz canlıları arasında yer almaktadır.

Roan Antilobu: Roan antilobu ya da bir diğer ifadeyle Meşin antilobu; Afrika savanalarında yaşayan iri bir antilop türüdür.

Richard İncir Kuşu: Kuyruksallayanlar familyasının bir üyesi olan Richard incir kuşları; yaklaşık 20 santimetreye ulaşan boyları ile düz ve güçlü bir uçuş gerçekleştirebilmektedirler.

Rottweiler: Bir bekçi ve koruma köpeği olan bu tür; en eski köpek türlerinden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır.

Remora: Boyları 90 santimetreye kadar ulaşan ve suda kıvrımlı bir şekilde yüzebilen Remora balıkları, Orta Atlantik ve Akdeniz’de yaşamaktadırlar.

Rina Balığı: Dikenli vatoz olarak da bilinen Rina balığı; 150 santimetreye kadar ulaşabilen boyları ile dikkat çekmektedir.

Rakun Köpeği: Dış görünüm itibariye rakunlara benzeyen Rakun köpekleri; Çin, Japonya ve Sibirya’da yaşamaktadırlar.

Rahibe Güvercin: Baştankara güvercini olarak da bilinen bu güvercin türü; yuvarlak bir kafa yapısına sahiptir. Genel olarak beyaz tüylere sahip olan bu güvercinlere, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu coğrafyasında sıkça rastlanmaktadır.