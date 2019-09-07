Rap fırtınası

Müzik dünyası son dönemde Rap'i konuşuyor.

Ezhel, Gazapizm ve Ben Fero gibi isimler, rap müzikte öne çıkan isimler olmaya başlarken, Norm Ender, "Mekanın sahibi" diss'iyle adeta rap dünyasını karıştırdı.

"Birinin Amerikan özentisi rap’e, ‘Dur’ demesi gerekiyordu" sözleriyle, şarkısının ortaya çıkışını özetleyen Ender'e cevap, Ezhel'in LOLO'suyla geldi. Ancak bu diss, rap müzik tutkunlarını pek de tatmin etmedi.

Norm Ender'e başka bir çıkış da, Almanya'da yaşayan Türk asıllı rapçi Killa Hakan, Ezhel, Ceza ve Ben Fero, dörtlüsünden geldi. Bu şarkının daha önce yapıldığı ve bir diss olmadığını söylense de alevlenen tartışmanın üzerine bu parçanın çıkması atışmayı alevlendirdi.

Fight Kulüp adlı şarkıda düet yapan rapçilerin şarkısı Youtube trendlerin ilk sırada yer buldu. Sosyal medyada şarkıyla ilgili olumsuz yorumlar daha ağır bastı. "Şarkıyı Ceza kurtarmış", "Dört kişi bir araya gelip bunu mu çıkarmış" yorumu oldukça çoğunluktaydı. Öyle ki 30 milyondan fazla izlenen parça, Youtube'da en çok dislike (beğenmeme) alan rap şarkısı oldu.

Fight Kulüp 1,2 milyondan dislike aldı.

Türkiye'de rap denilince akıllara ilk gelen grup olan Cartel'in kurucularından Kabus Kerim son dönemdeki rap dünyası ve diss savaşları ile ilgili olarak, "Benim için yorum değeri olacak bir durum ortada yok" dedi.

MÜZİK GÜNDEMİNDE KONU: DISS SAVAŞLARI

Diss kelimesi kısaca rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar olarak tanımlanabilir. Diss için, Türk Halk Müziği ozanlarının yaptığı aşık atışmasının rap müziğindeki versiyonu da denilebilir.



Rap argosunda diss söylemek; diss atmak olarak kullanılır. Diss atıldığında karşı taraf cevap veriyorsa buna diss'leşme denir.

HT Stüdyo, 'Diss' kelimesinin anlamını halka sordu.

TÜRKİYE'DE RAP MÜZİK

Türkiye’ye rap müziğinin gelişi ancak Almanya’ya verdiğimiz işçi göçleri kadar eskidir. Almanya’da yaşayan Türkler arasında yayılmaya başlayan, Avrupa’da duyup öğrendiğimiz bu yeni müzik türü ilk olarak oraya giden vatandaşlarımız tarafından benimsenmeye başlanmış. Almanya’daki ABD askerlerinin çocukları tarafından gurbetçi Türk ailelerin çocuklarına tanıtılan rap müzik, Türk gençleri arasında kısa sürede popüler bir ivme kazanmış. Almanya’daki Türkler, 90’lı yılların başından itibaren yöneldikleri bu yeni müzik türünün ülkemize taşınmasında öncü olmuşlardır. Rap müziğin bu kadar sevilmesinin ve benimsenmesinin en büyük sebepleriyse rap müziğin protest yapısı ve oradaki Türklerin ırkçı fikirlerle yaşadıkları problemler olmuştur. 36 Boys adında kurulan Kreuzberg merkezli Türk topluluğu arasından çok başarılı rap müzik sanatçıları çıkmıştır. Bir süre sonra 36 Boys dağılmış ve yerini günümüzde Massaka’ya bırakmıştır.

36 Boys'da Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile 'Fight Kulüp' şarkısında düet yapan rapçi Killa Hakan da bulunmaktadır.

Grup, Almanya’da iki ayrı rap grubu ve hepsinden bağımsız olan Erci E’nin bir araya gelmesiyle doğdu. Grubun “Cartel” adındaki albümü ilk önce Avrupa’da yayınlandı. Kısa zamanda Avrupa’da medyanın dikkatini çeken grup hakkında MTV müzik kanalında röportajlar yayınlandı. Türk müziğinin sesini dünyaya duyuran nadir topluluklardan birisi olmayı başaran grup Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı.

Cartel şimdilik İstanbul’da BJK İnönü Stadyumu’nda konser veren ilk ve tek Türk Rap müzik grubudur. Radyo ve TV kuruluşları grubun piyasaya sürdükleri parçalardan ilk haftada satılan ilk 100.000 CD’yi “Altın Kaset” ve 250.000 Cd’yi de “Çifte Platin” ödülüne layık görerek, grubun rap müzikteki başarısını pekiştirmişlerdir. En başarılı Türkçe Rap grubu olarak bilinen Cartel, şarkılarında sadece Türkçe değil Almanca, İngilizce ve İspanyolca gibi çeşitli dillere de yer verir. Türkiye’de stad konseri veren ilk ve tek rap grubu olan Cartel BJK İnönü Stadyumu’nda verdiği konserde Türkiye’de Michael Jackson’dan sonra en çok izleyici çeken konser olduğu için Amerikan Time dergisine konu olmuşlardır.

1990-1995 yılları arasında Türklerin rap müziği için kulladığı dil çoğunlukla Almanca ve İngilizce olsa da 1991 yılında King Size Terror adlı oluşumda bulunan Alper Ağa’nın “Bir Yabancının Hayatı” parçasıyla Türkçe sözlü rap müzik dönemi kısmen başlamıştır. Asıl Türkçe rap, 1995 yılında Cartel ile Türkiye’de ciddi anlamda boy gösterdi.

2000'li yıllardan itibaren ise Sagopa Kajmer, Ceza, Fuat Ergin, Kolera gibi isimler Türkçe Rap'te söz sahibi olmuştur.

Son 2-3 aylık periyoda bakınca ise, Rap'in Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar ivme kazanmadığını söylesek yanlış olmaz.

Ben Fero, Ezhel, Gazapizm ve Mero gibi isimlerin öne çıkması rap dünyasına yeni bir dalga getirdi. Pek çok kişi bu dönemi, Rap müziğin, pop dünyasının tahtını salladığı bir zaman dilimi görüyor.

EZHEL'İN HAPİS İSTEMİ SÜRECİ

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpekçioğlu’nu 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, bu cezayı 5 yıl süreyle ertelendi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İpekçioğlu, “Ben müziğimi yapmak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum, adalete güveniyorum” dedi. Ezhel'in bu dava ile sık sık gündeme gelmesi, rap müziğin farklı bir nedenle de konuşulmasına neden olmuştur.

'SUSAMAM' İLE GELEN YENİ DALGA

Rap dünyasını bu ivmesinden sonra ise, 18 müzisyenin bir araya gelip söylediği protest tonu yüksek rap şarkısı 'Susamam' kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Rapçi Şanışer'in teklifiyle Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle olmak üzere 18 müzisyen bir araya geldi. ‘Adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘doğa’ gibi konuların işlendiği ‘protest’ tonu yüksek bu şarkı Youtube’da iki günde 9 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kamufle diye tanınan rapçi Basri Fırat Bayraktar BBC Türkçe'ye şunları söyledi:

"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu. İki ay önce Şanırşer aradı, '20 tane farklı konuyu, 20 kişi konuyu dile getirse nasıl olur?' dedi. Ben de 'süper olur' dedim. Toplumsal hangi konuya değinebiliriz diye düşündük. Böyle bir şey yaptığımız için gurur diyorum."

Rap dünyasındaki bu üretim sürdükçe, rap müziğin daha da çok konuşulacağından hiç şüphe yok!