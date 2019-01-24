Uluslar arası Para Fonu ( IMF) Başkanı Christine Lagarde Davos Zirvesi'nde Bloomberg International'a konuştu.
Lagarde büyüme tahminlerini aşağı yönlü rezive ettiklerini, resesyon riski görmediklerini ve ticaret savaşları ile Brexit’in en önemli riskler olduğunu belirtti. Lagarde şu açıklamalarda bulundu:
“Bana bir resesyon riski görüp görmediğimi soracak olursanız size cevabım hayır olacaktır. Eğer ufukta gördüğümüz riskler gerçekleşecek olursa ki biz bu ufka Ekim’de olduğumuzda daha yakın bir noktadayız. İşte tam bu sebepten dolayı büyüme tahminimizi aşağı yönlü revize ettik. Eğer bu riskler gerçekleşecek olursa o zaman tamamen farklı bir hikâye oluşacaktır.
'FİNANSAL SEKTÖR ELE ALINMAZSA SİSTEMİK BİR RİSK OLUŞTURABİLİR'
Benim için en önemli risklerin hangisi olduğunu sordunuz; eğer çözülmezse ticaret gerginlikleri ve Brexit belirsizlikleri derim. Çünkü nasıl çözülecek, hangi süreç içinde çözülecek ya da ayrılık gerçekleştikten sonra ne olacak bilmiyoruz. Brexit’ten İngiltere büyük oranda, AB de biraz etkilenecektir. Finansal sektör ele alınmazsa sistemik bir risk oluşturabilir. Ticaret gerginlikleri artmaya devam ederse de Çin’in yavaşlamasında artış görebiliriz.”
'BÜYÜMESİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETMEDİĞİMİZ İKİ ÜLKE VAR: ABD VE ÇİN'
"Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Tahminimizi aşağı yönlü revize etmemize rağmen, bu aşağı yönlü revizeyi yapmadığımız iki ülke var. Bunlar; ABD ve Çin. ABD’de şirket vergileri çok büyük bir reform oluşturdu. Bu da büyümeye yardımcı oldu. Yeni istihdam oluşmasını sağladı. Çin’e baktığımızda da son birkaç ayda atılan teşvik adımlarının çok iyi karşılandığını söyleyebilirim. Ticaret etkilerini bir şekilde karşılayabildi, aynı zamanda kredi daralmasını da karşılayabildi ve umarız ki bu şekilde devam eder."
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