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        ALAŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.04.2024 - 00:00
        İLAN
        ALAŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2021/839
        KARAR NO : 2024/405

        Mahkememizin 29/02/2024 tarih ve 2021/839 Esas, 2024/405 Karar sayılı kararı, sanık ŞEHMUS AKDENİZ, (Mehmet ve Nazmiye oğlu, 01/10/1991 SEYHAN doğumlu, MARDİN, NUSAYBİN, Çalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Eşrefpaşa mah. 1000/3 sok. No:6 Daire/2 Konak/İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:59320244458) 'a açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; sanık Şehmus Akdenizhakkında tehdit suçundan CMK'nın223/2 a maddesi gereğince BERAATİNE ve hakaretsuçundan 5237 sayılı TCK 106/1-1 cümle maddesi gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31. Mad.), tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAFyasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17/04/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02018963