ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ

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ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/453 Esas

KARAR NO : 2024/200



Davacı Mevlid ŞİMŞEK tarafından davalı Shodyona ABDULLAEVA aleyhine açılan boşanma davasında davanın kabulüne karar verilmiş ve dosyada ek karar evrakı düzenlenmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm verilmiştir.



HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE; Burdur İli, Tefenni İlçesi, Yayla Köyü/mah. Cilt 18, hane 40'da nüfusa kayıtlı, BSN: 55 VELİ DURKADIN' dan olma, 30/11/1971 doğumlu TC. Kimlik no: 33166163098olan davacı MEVLİD ŞİMŞEK ile, Özbekistan uyruklu99090904572 Yabancı Kimlik Numaralı 04/01/1976 doğumlu Ibrokhımovna ve Turğunovna Zahrohon' dan olma FA4501561 pasaport ve 40401762100032 uyruk kimlik numaralı SHODYONA ABDULLAEVA' nın TMK'nın 166/1 .maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli 427,60 TL karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 247,70 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

-Davacı taraftan peşin olarak alınan 179,90 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Yargılama sırasında davacı tarafça sarf olunan 30,00 TLtebligat, 5.760,00ilan masrafının toplamından oluşan 5.790,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesaplanan 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" eklenmesine, dair, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ' nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen işbu kararın, ilan tarihinden itibaren 7 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 21/03/2024