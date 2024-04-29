BATMAN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BATMAN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No : 2019/268

Karar No : 2023/276

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 01/08/2019 tarih ve 2018/17078 soruşturma, 2019/4202 İddianame nolu dosyası üzerinden Sanık Osman TAPKAN hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen 07/09/2023 tarih 2019/268 esas ve 20231/276 sayılı gerekçeli kararın, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Osman TAPKAN'a ilanen tebliğine dair karar verilmiştir.

Dosya kapsamında verilen karara karşı iş bu ilanın yayınlanmasından 10 gün sonraki süreden sonra Sanık Osman TAPKAN tarafından7 günlük süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.