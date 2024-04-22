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        BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 24.04.2024 - 00:00
        T.C.BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2021/734 Esas 02/11/2023

        Davacı , BEGEY BAYRAM ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Kızlar Mahallesinde kain 0/607,0/608 ,0/597 ,0/575 ,0/610 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02021301