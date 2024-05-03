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        BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.05.2024 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No: 2023/204
        Karar No: 2024/178


        İLAN VARAKASI


        SANIK: MEHMET LÜTFÜ DİKMEN (38185319570), Selahattin ve Zeynep oğlu 29/08/1980 Erzurum doğumlu, Erzurum, Tortum, Dikmen Mah/Köy. Nüf.kay. Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. No:17 Beylikdüzü/İST.
        SUÇ: Hakaret, Basit Tehdit
        SUÇ TARİHİ ve YERİ: 14/02/2022 - İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ
        KARAR TARİHİ: 02/02/2024
        Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Hakaret" (TCK.nun 125/1 mad.)" suçundan 2 Ay 15 Gün Hapis cezası ve 5237 Sayılı TCK.nın 586 maddesi gereğince 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1-c maddesine göre (2.Kez) Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine ve "Tehdit" (TCK.nun 106/1-3.cümlesi) suçundan 25 Gün Hapis cezası ve 5237 Sayılı TCK.nın 586 maddesi gereğince 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108/1-c maddesine göre (2.Kez) Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine mahkumiyet kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02026892