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T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/341 Esas

22/03/2024

DAVALI : KAYYIM ÇORLU MALMÜDÜRÜ



MALİYE HAZİNESİ ile ÇORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Çorlu İlçesi, Cemaliye Mah.,123 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın 1/5lik payının Mişon kızı Rebeka ve Mişon kızı Beya adına kayıtlı olduğu, bu kişiler için Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/1440 E - 2007/1156 K sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürü' nün kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak sureti ile M.K.'nun 588. Maddesi gereğince Mişon kızı Rebeka ve Mişon kızı Beya'nın gaipliklerine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Çorlu İlçesi,Cemaliye Mah.,123 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın 1/5 hissesinin tapularının iptali ileMaliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Çorlu İlçesi,Cemaliye Mah.,123 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın sahiplerini tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/341 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması, halinde yine yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K 588. Maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.