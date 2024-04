ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Taşınmazların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:32 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,

4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4-7 Geçici teminat ve iştirak bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

4.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 1 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL

+KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 10.00 2 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL

+KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 10.05 3 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL

+KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 10.10







Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 4 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000.00 TL 08.05.2024 10.15 5 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 10.20 6 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 10.25 7 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 10.30 8 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 10.35 9 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 10.40 10 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 10.45 11 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 10.50 12 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 10.55 13 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 11.00 14 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 11.05 15 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 11.10 16 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 11.15 17 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 11.20 18 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 11.25 19 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 11.30 20 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 11.35 21 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 14.00 22 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 14.05 23 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 14.10 24 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 14.15 25 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 14.20 26 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 14.25 27 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 14.30



Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 28 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 14.35 29 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 14.40 30 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 14.45 31 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 14.50 32 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 14.55 33 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 15.00 34 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 15.05 35 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 15.10 36 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 1.800.000,00 TL

+ KDV 54 000,00 TL 08.05.2024 15.15 37 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 1.875.000,00 TL

+ KDV 56.250,00 TL 08.05.2024 15.20 38 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 15.25 39 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 1.900.000,00 TL

+ KDV 57.000,00 TL 08.05.2024 15.30 40 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 1.850.000,00 TL

+ KDV 55.500,00 TL 08.05.2024 15.35 41 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL

+ KDV 219.750,00 TL 09.05.2024 10.00 42 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL

+ KDV 248.250,00 TL 09.05.2024 10.05 43 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 391 7.287.500,00 TL

+ KDV 218.625,00 TL 09.05.2024 10.10 44 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 8.000.000,00 TL

+ KDV 240.000,00 TL 09.05.2024 10.15 45 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL

+ KDV 107.400,00 TL 09.05.2024 10.20 46 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 4.809.000,00 TL

+ KDV 144.270,00 TL 09.05.2024 10.25 47 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL

+ KDV 107.400,00 TL 09.05.2024 10.30 48 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 4.746.000,00 TL

+ KDV 142.380,00 TL 09.05.2024 10.35 49 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL

+ KDV 219.750.00 TL 09.05.2024 10.40 50 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL

+ KDV 248.250,00 TL 09.05.2024 10.45 51 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 7.325.000,00 TL

+ KDV 219.750.00 TL 09.05.2024 10.50



Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 52 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 8.275.000,00 TL

+ KDV 248.250,00 TL 09.05.2024 10.55 53 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL

+ KDV 107.400,00 TL 09.05.2024 11.00 54 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 4.809.000,00 TL

+ KDV 144.270,00 TL 09.05.2024 11.05 55 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 3.580.000,00 TL

+ KDV 107.400,00 TL 09.05.2024 11.10 56 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 4.746.000,00 TL

+ KDV 142.380,00 TL 09.05.2024 11.15