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        ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 09.05.2024 - 00:00
        İLAN
        ELAZIĞ VALİLİĞİ

        ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        Elazığ ili, Palu ilçesi, Cumhuriyet mahallesi köyü 108 ada 23,24,25 ve 26 nolu parsellerde tesis kadastrosu çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 108 ada 23 nolu parselin yüzölçümü 2328,00 m², 108 ada 24 nolu parselin yüzölçümü 2911,49 m², 108 ada 25 nolu parselin yüzölçümü 110,45 m², 108 ada 26 nolu parselin yüzölçümü 4115,09 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Palu Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028377