T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ELEŞKİRT
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/427 Esas 01/03/2024
Konu : İlan metni
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ
ADA NO : 106
PARSEL NO : 6
VASFI : TARLA
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 13.554,61m²
MALİKİN ADI SOYADI : HAMİT TEMUR-FAHRETTİN TEMUR
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde2022/427 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.