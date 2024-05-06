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        T.C. ELEŞKİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2024 - 00:00
        T.C.
        ELEŞKİRT
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/427 Esas 01/03/2024

        Konu : İlan metni

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : AĞRI İLİ, ELEŞKİRT İLÇESİ
        MAHALLE/KÖY : YAYLADÜZÜ KÖYÜ
        ADA NO : 106
        PARSEL NO : 6
        VASFI : TARLA
        YÜZ ÖLÇÜMÜ : 13.554,61m²
        MALİKİN ADI SOYADI : HAMİT TEMUR-FAHRETTİN TEMUR

        KAMULAŞTIRMA YAPAN
        İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş


        Kamulaştırmayı yapan idare maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizde2022/427 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02027447