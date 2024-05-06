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        T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2024 - 00:00
        T.C.
        IĞDIR
        AİLE MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/1020 Esas
        DAVALI : ÖMER DAVUT - 12065336680 T.C. Kimlik Nolu, Ahmet ve Şahnaz oğlu, 17/05/1994 doğumlu,


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen mernis adresinin yurtdışı adresi olması, yapılan tebliğin Erbil Konsolosluğunca bila ikmal iade edilmesi ve cevabi yazıda Ülkemize giriş yaptığınız bildirilmiş olup, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından adresinizin meçhul olduğu anlaşılmakla, ön inceleme tensip tutanağı ile 12/09/2024 günü saat 09.55 olan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir, tebliğ tarihinden itibaren “ HMK. 139. Md göre sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028081