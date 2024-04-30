İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/110 Esas

KARAR NO : 2023/310



DAVALILAR : 1- MURAT SANCAK - Göktürk Merkez Mah. Lalezar Sok. No:6/3 Eyüp/ İSTANBUL

2- ŞEREF SANCAK - Göktürk Merkez Mah. Lalezar Sok. No:6/3 Eyüp/ İSTANBUL

HÜKÜM :

1-Davanın FERAGAT NEDENİ İLE REDDİNE,

2-Harçlar Kanununa göre alınması gerekli 179,90 TL karar ve ilam harcının peşin alınan 881,25-TL' den mahsubu ile artan 701,35-TL nin davacıya iadesine,

3-Dosyada yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Dosyada artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda HMK 345.maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda ismi yazılı Davalılar Murat Sancak ve Şeref Sancak'a yapılan zabıta araştırmasından tebligata elverişli açık adresleri tespit edilemediğinden yukarıda isim ve adresi yazılı davalıya mahkememizce verilen 23/06/2022 tarihli karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 25/03/2024