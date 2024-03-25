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        İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 27.03.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.98163817-2021/398-Ceza Dava Dosyası 22.03.2024
        Konu :         Abdulrahman El Muhammed


        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/398
        KARAR NO : 2023/1677


        Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25.12.2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında Silahla Tehdit suçundan 106/2-a maddesi gereğince Neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek sonuç olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen Sanık Abdulrahman El Muhammed tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02008862