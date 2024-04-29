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        İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.05.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU
        25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2022/829 Esas


        İSTANBUL ANADOLU 25.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN İLANEN TEBLİGAT


        ESAS NO : 2022/829
        KARAR NO : 2023/428
        KARAR TARİHİ : 14/07/2023
        SUÇ : Yaralama
        SANIK KİMLİĞİ : Birkan ÇAKIRTAŞ, Murat ve Sabire oğlu, 05/01/1999 doğumlu, Sivas, Suşehri, Çakırlı köyü nüfusuna kayıtlı. (TC Kimlik No : 36713135616)
        KARAR ÖZETİ : Sanığın "Basit Yaralama" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.
        Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
        7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.
        Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 08/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02024367