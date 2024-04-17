T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2021/342 Esas

KARAR NO : 2024/141



Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2021/342 Esas, 2024/141 Karar, 22/01/2024 tarihli ilamı ile, Sanık Emir Bayrak hakkında 142/2-h, 143, 53 maddeleri maddesi gereğince Beraatine, sanık Özgür Bektaş hakkında TCK 142/2-h, 37/1 maddeleri gereğince 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezasına dair verilen gerekçeli karar ve sanık vekillerinin istinaf kanun yoluna başvuru dilekçeleri, müşteki Mustafa Can Bulut'a (TC Kimlik No:59725211338 nolu, Asaf ve Songül oğlu, 18/02/1993 KADIKÖY doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN, Körücek mah/köy nüfusunda kayıtlı.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Kanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Müştekinin, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.17.04.2024