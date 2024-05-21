Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.05.2024 - 00:00
        İLAN
        KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/357 Esas

        Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz mahallesi 165 ada 10parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Ali Baldaner vd.'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02036564