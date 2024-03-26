KARADENİZ EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2022/26 Esas



Davacı , RECEP KOLAY ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Ekte bulunan krokiden görüleceği üzere;Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Danışmatlı Köyü 146 ada 1 nolu parselin güneybatısında bulunan A harfi ile işaretlenen kısım tescil harici bırakılan alan sınırları içerisinde kalmaktadır.

TMK 713/4 maddesi uyarınca; Mahallesi ada ve parsel numaraları ile yeri belirtilen taşınmazda krokide A olarak gösterilen alan üzerinde hak sahibi olanların üç ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya itirazda bulunmaları gerektiği, aksi halde bu yerin davacı adına tescil edilme ihtimali olduğu hususu ilan olunur.

Eki: kroki