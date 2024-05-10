KİLİS AİLE MAHKEMESİ

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KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/382 Esas

KARAR NO : 2022/253

Davacı SENA LATTUF aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Muhammed Abu Ahmet'in tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

1-Davanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-h ve 115/2 maddeleri gereğince DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDİNE,

2-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan 59,30 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibariyle alınması gereken 80,70 TL karar ve ilâm harcı olmak üzere toplam 140,00 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle işbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 1 adet tebligat 31,00 TL, 1 adet elektronik tebligat 7,80 TL olmak üzere toplam 38,80 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

4-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Mahkeme kararına karşı davacı vekili Av. Songül Sutaşır tarafından istinaf edilmiş olmakla,

1-Sayın mahkemece verilen karar hukuka ve hakkaniyete aykırı bir karardır.Yargılama aşamasında mahkemece istenilen belgeleri sunmamıza rağmen sayın mahkemece bu husus dikkate alınmamıştır.Sunulan belgeler geçersiz kabul edilmiştir.

2-Müvekkil maddi yetersizliklerden ötürü ilişkin evrakları tasdiki karşılığı ödemekten güçsüzdür bu sebepli elindeki şekliyle belgeleri ibraz etmiştir.

3-Davanın yukarıda nedenle esasına girilmeden davamız usulden reddilmiştir. Sayın mahkemenin vermiş olduğu nihai kararın istinafen incelenmesini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK.341.maddesi ve devamı ile ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz olunan nedenler ve dahi re’sen mahkemece tespit edilecek sair nedenlerle,Kilis Aile Mahkemesinin 09.03.2022 tarih ve 2021/382 E2022/253K sayılı kararının istinafen incelenmesini

Mahkeme kararının istinaf incelemesi neticesinde ‘kaldırılmasını’ ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda ‘davamızın kabulüne’ karar verilmesini saygılarımla talep ederiz

Gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere davalı Muhammed Abu Ahmet'e ilanen tebliğ olunur..