T.C. KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO: 2024/169 Esas

Davacı NECMETTİN KIRÇİÇEK, ÖMER TAHİROĞLU, YÜCEL KOYUNLU, YÜKSEL ÇAKIROĞLU tarafından davalı GÜNFALT İNŞAAT ASFALT NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle; Ömerağa Mah. Fethiye Cad. Öztalay İşhanı Blok No: 40 İç Kapı No: 238 İzmit / KOCAELİ adresinde bulunan davalı Günfalt İnşaat Asfalt Nakliyat Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan bu davanın yargılaması 03/07/2024 günü saat 11:35'e bırakılmıştır.İİK'nun 173/2 maddesi uyarınca, üçüncü şahısların ve alacaklıların davaya katılmak isteyenlerin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde mahkememizin 2024/169 esas sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri, duruşmada bizzat hazır bulunabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği hususları ilan ve tebliğ olunur. 29/04/2024