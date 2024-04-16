Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/35516 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35516 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR.

Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Halkalı Mahalle, Köyiçi Mevkii, 4794 Parsel, B Blok, Kat:1, 10 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi, ana taşınmaz yüz ölçümü 1.737,37 metrekare, 1/72 arsa paylı. Dosyada yer alan 17/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI: Dosyasında bulunan 26.12.2023 tarih ve 13:02 saatli taşınmaza ait tapu kaydı belgesine göre; İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Köy İçi Mevkii,- ada,4794 parsel, kat irtifaklı, 1.737,37 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, B blok, 1.kat, 10 no.lu bağımsız bölüm, 1/72 arsa paylı, mesken bağımsız bölüm nitelikli, 1/2 hisse malik M**** Ç******: adına kayıtlıdır.

Dosya konusu taşınmazın ilgili tapu müdürlüğünde temin edilen mimari projesine ve yerinde yapılan incelemeye göre; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan oluşmaktadır. Bina toplam 6 kattan ibarettir. Mimari projeye göre B blokta 22 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın giriş kapısı bodrum kat seviyesinde olup çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı, kat sahanlığı ve merdiven basamakları mermer kaplı olup sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. Kıymet takdiri yapılan B Blok, 1.katta konumlu, 10 no.lu bağımsız bölüm mesken onanlı mimari projede; net 70 m2 alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin pencereleri pvc doğrama imalat ve ısıcamlı, meskenin dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 27 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Adresi : Halkalı Merkez Mah. 1. Karadut Sokak No:3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.737,37 m2 ana taşınmaz yüz ölçümü

Arsa Payı : 1/72

İmar Durumu :22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.25 maddesi hükümlerine haiz, Ayrık Nizam 4 Kat (A-4), yapılaşma şartlarında T+H+K (Ticaret+Hizmet+Konut) Alanında kalmaktadır. Uygulama aşamasında satın alma çıkması durumunda 4794 parsel ile plan örneğinde (A) ile işaretli kadastral alan tevhid edilecektir.

Kıymeti : 975.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 03/05/2010 tarih ve 2798 yevmiye numarası ile Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:35

15/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.