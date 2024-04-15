T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/784



Dava konusu Muğla ili, Dalaman ilçesi, Taşbaşı Mahallesi kuzeyi 204 ada 1 parsel, doğusu tescil harici alan ve ötesinde 120 ada 1 parsel, güneyi 121 ada 8 parsel, batısı 121 ada 7 nolu parsel, tescil harici alan ve ötesi 121 ada 6 nolu parsel 121 ada 3 nolu parselle çevrili 11.203,70 metrekare yüz ölçümüne sahip tapusuz taşınmazın davacılar Şükran Çetin, Kazım İnan ve Hacer İnan adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren üç ay içerisinde itirazda bulunabilecekleri, kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.25/03/2024