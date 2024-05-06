GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



5 Kalem Süt ve Süt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/562641

1-İdarenin a) Adı : SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Caddesi No:43 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123721000 - 2122493343 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 Kalem Süt ve Süt Ürünleri b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.200 Lt. Süt, 107.500 Adet Ayran (200ml kutu), 75.000 Adet Yoğurt (200gr kutu), 11.750 Kg. Yoğurt (5 kg'lık veya 10 kg'lık kova), 600 Kg. Tereyağ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, Şişli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (iş artışı yapılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) ç) Süresi/teslim tarihi : 01.07.2024 tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar belirlenecek programa göre İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM , Şişli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfaklarına (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) soğuk hava tertibatlı (frigofrik) araçlarla getirilerek teslim yapılacaktır. Teslim edilecek ürünler en geç saat 10:00' a kadar idareye teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

(e- tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde İşletme Kayıt Belgesi İstekliler, teklif ettikleri ürüne ait İşletme Kayıt Belgesini veya İşletme Onay Belgesini e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.