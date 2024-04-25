SİİRT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİİRT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı :2021/156 Esas

12/03/2024

DAVALI:AHMET SAĞLAM - 21935522818 NEVŞEHİR ili, MERKEZ ilçesi, KAVAK mah/köy, 34 Cilt, 66 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve HİKMET oğlu/kızı, 17/01/1986 doğumlu,Mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle;

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan davalı Ahmet Sağlam'ın adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından Mahkememizin 06/03/2024 tarihli 2021/156 Esas ve 2024/45 karar sayılı kararı ile "Açılan davanın KABULÜ ile;

Dava konusu;

a- 44.945,05-USD (Amerikan Dolarının) -tahakkuk tarihi itibarıyla karşılığı olan 199.924,57-TL- alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek en yüksek döviz faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

b-4.747,42-TL alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine," şeklindeki verilen kararın davalı Ahmet Sağlam'a 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre gazete ve internet sitesindeki bir gazetede ilanen yapılmasına karar verilerek gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 Hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususlarının 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre ilanen tebliğ ve ihtar olunur.