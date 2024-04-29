SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/79

DAVALI: ŞAHİN KILINÇ (T.C:31949146108)



Çanta Sancaktepe Mahallesi, Altınçeşme Cad. Dış Kapı No:1 Kat:2 Daire:7 Silivri/ İSTANBUL

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Şahin Kılınç aleyhine, davalının Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak görev yaparken istifa ettiği, davalının haksız olarak almış bulunduğu 9.414.67-TL anapara ve kendisine ödeme yapıldığı 21.03.2023 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi mahkeme masraflarıyla avukatlık ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/06/2024 günü saat 12:00'da mahkamemiz duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26.04.2024