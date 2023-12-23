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        T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO : 2023/550 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü
        ADA NO : 145
        PARSEL NO : 2
        VASFI : HARABE EV
        YÜZÖLÇÜMÜ : 96,33m2
        MALİKLERİ : AHMET YILDIRIM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2023
        T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/551 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkaya Köyü
        ADA NO : 145
        PARSEL NO : 10
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 989,34m2
        MALİKLERİ : RINDE ATEŞ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2023
        T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/552 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkaya Köyü
        ADA NO : 146
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 356,37m2
        MALİKLERİ : RINDE ATEŞ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2023
        T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/559 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkaya Köyü
        ADA NO : 183
        PARSEL NO : 114
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.608,17m2
        MALİKLERİ : RÜSTEM ALU, MEHMET REŞİT ALU, TALAT ALU, RIDVAN ALU
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/10/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955074
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