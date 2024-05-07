Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.05.2024 - 00:00
        T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/433 Esas
        Konu : 1. Gaiplik İlanı


        İSTANBUL MUHAKEMAT (HAZİNE) MÜDÜRLÜĞÜ ile NİKOLA OĞLU ARİSTİDİ DEKAVALA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

        GAİP

        Nikola Oğlu Aristidi Dekavala,
        Nikola oğlu Andon Dekavala,
        Nikolaki oğlu Andriko Dekavala,
        Nikola kızı Anti,
        Ahilya kızı Eleni,
        Ahilya kızı Sultana,
        Hiristo kızı Maryora,
        Nikola oğlu Andon Dekavalos

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028356