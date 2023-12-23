T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2023/247 Esas

KARAR NO: 2023/669



Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.10.2023 tarihli ilamı ile TCK.158/1-f-son,62/1, 52/2,4.gereğince,4 YIL 2 AY HAPİS ve 75.000.TL. adli para cezası, ile TCK 53/1-2-3) maddeleri gereğince Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma cezası ile cezalandırılmasına,

TCK.204/1,62/1,5271 SA CMK.nun 231/5,6.md.ve fıkra uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.nun 231/8.mad. uyarıncasanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup Tanir ve Fadime oğlu 07.06.1985 Bursa doğumlu, Artvin, Şavşat, Çiftlik mah/köy n.k.lı AHMET ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında çıkarılan tebligatlar tebliğ edilememiş ve adresi de tespit edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla hapis ve adli para cezası yönünden Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesine yasal süresinde itiraz hakkınız bulunduğu, istinaf ve itiraz hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur. İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.12.2023