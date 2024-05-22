T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/189 Esas

DAVALI : ABDÜRREZZAK BADAY



Davacı İTHET BADAY ile davalı ABDÜRREZZAK BADAY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade geldiği, mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından,dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 127, 129, 194, 195 ve 324 maddeleri gereğince birleşen dosya dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmalarınızı ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmeniz, tüm delillerinizi ve tanıklarınızın isim-adreslerini bildirmeniz, tüm delillerinizi ibraz etmeniz, edemiyor iseniz nereden temin edileceğini bildirmeniz, delil avansını yatırmanız, cevaba cevap ve 2.cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia ve savunmalarınızı genişletebileceğiniz,-değiştirebileceğiniz, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra bu hakkınızın olmadığıdava dilekçesiyerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.