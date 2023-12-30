T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
|1.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/463 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 299
PARSEL NO : 31
MALİKN ADI VE SOYADI : SELİM ERKEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|2.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/465 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, PınarçaMahallesi,
ADA NO : 308
PARSEL NO : 12
MALİK ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AVCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|3.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/469 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 309
PARSEL NO : 80
MALİK ADI VE SOYADI : FATİH ÖLKER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|4.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/470 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 309
PARSEL NO : 87
MALİK ADI VE SOYADI : FEVZİ KARACAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|5.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/475 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,
ADA NO : 1636
PARSEL NO : 29
MALİK ADI VE SOYADI :HASAN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|6.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/491 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 309
PARSEL NO : 71
MALİK ADI VE SOYADI : NECDET TABOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|7.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/493 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,
ADA NO : 1604
PARSEL NO : 35
MALİK ADI VE SOYADI :ÖZLEM GÖKDENİZ KAMBER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|8.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/495 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,
ADA NO : 1637
PARSEL NO : 2,3
MALİK ADI VE SOYADI : ALİŞEN YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|9.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/497 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,
ADA NO : 2037
PARSEL NO : 7
MALİK ADI VE SOYADI : KAZİM ÖZTÜRK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|10.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/499 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,
ADA NO :2037
PARSEL NO : 5
MALİK ADI VE SOYADI : SEDA ÇELİKKOL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|11.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/501 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,
ADA NO : 2038
PARSEL NO : 1
MALİK ADI VE SOYADI : HATİCE KÜBRA KAHVECİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|12.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/503 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,4 ada 23 parsel,
Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,7 ada 3 parsel,
MALİK ADI VE SOYADI : MÜKERREM İLCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|13.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/505 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,
ADA NO : 1707
PARSEL NO : 1
MALİK ADI VE SOYADI : GÜLÜZAR AŞÇI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|14.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/507 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 312
PARSEL NO : 152
MALİK ADI VE SOYADI : NİMET GÜMÜŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|15. TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/509 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 312
PARSEL NO : 140
MALİK ADI VE SOYADI : ALİ TUNÇER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|16.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/511 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :1-Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 128 parsel
MALİK ADI VE SOYADI : İSKENDER ATAŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|17.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/513 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 309
PARSEL NO : 102,148
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : , DİLEK AKBABA, İLKER ARSLAN, İSMET ÇARPAR, KADRİYE ARSLAN, NEJLA BAYRAKTAR, SADİ ARSLAN, TAMER ÇARPAR, TURGAY ÇARPAR, TURGUT ÇARPAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|18.TAŞINMAZ :
ESAS NO : 2023/515 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,
ADA NO : 309
PARSEL NO : 131
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, , 299ada 31 parsel sayılı davalı SELİM ERKEN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
b) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 308 ada 12 parsel sayılı davalı ABDURRAHMAN AVCI'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
c) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 80 parsel sayılı davalı FATİH ÖLKER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
ç) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, ,309 ada 87 parsel sayılı davalı FEVZİ KARACAN'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
d) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,1636 ada 29 parsel sayılı davalılar HASAN YILDIRIM 'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
e) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 71 parsel sayılı davalı NECDET TABOĞLU'nun malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
f) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1604 ada 35 parsel sayılı davalı ÖZLEM GÖKDENİZ KAMBER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
g) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1637 ada 2,3 Parsel sayılı davalı ALİŞEN YILMAZ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
ğ) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,2037 ada 7 parsel sayılı davalı KAZİM ÖZTÜRK'ün malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
h) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 2037 ada 5 parsel sayılı davalı SEDA ÇELİKKOL'un malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
ı) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,2038 ada 1 sayılı davalı HATİCE KÜBRA KAHVECİ'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
i) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKP Mahallesi, 4 ada 23 parsel , 7 ada 3 parsel sayılı davalı MÜKERREM İLCİ 'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
j)Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1707 ada 1 parsel sayılı davalı GÜLÜZAR AŞÇI'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
k) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi,Pınarça Mahallesi, 312 ada 152 sayılı davalı NİMET GÜMÜŞ'ün malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
l) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 312 ada 140 parsel sayılı davalı ALİ TUNÇER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
m) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi,PınarçaMahallesi,309 ada 128 davalı İSKENDER ATAŞ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
n) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 142,148 parsel sayılı davalılar DİLEK AKBABA, İLKER ARSLAN, İSMET ÇARPAR, KADRİYE ARSLAN, NEJLA BAYRAKTAR, SADİ ARSLAN, TAMER ÇARPAR, TURGAY ÇARPAR, TURGUT ÇARPAR’ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
o) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 131 parsel sayılı davalı MEHMET EMİN KAYA'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
3- Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,
4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,
5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,
6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023