T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/463 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 299

PARSEL NO : 31

MALİKN ADI VE SOYADI : SELİM ERKEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, PınarçaMahallesi,

ADA NO : 308

PARSEL NO : 12

MALİK ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AVCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

3.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/469 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 80

MALİK ADI VE SOYADI : FATİH ÖLKER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 4.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/470 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 87

MALİK ADI VE SOYADI : FEVZİ KARACAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

5.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/475 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1636

PARSEL NO : 29

MALİK ADI VE SOYADI :HASAN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 6.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/491 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 71

MALİK ADI VE SOYADI : NECDET TABOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

7.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/493 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 1604

PARSEL NO : 35

MALİK ADI VE SOYADI :ÖZLEM GÖKDENİZ KAMBER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 8.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/495 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1637

PARSEL NO : 2,3

MALİK ADI VE SOYADI : ALİŞEN YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

9.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/497 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 2037

PARSEL NO : 7

MALİK ADI VE SOYADI : KAZİM ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 10.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/499 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO :2037

PARSEL NO : 5

MALİK ADI VE SOYADI : SEDA ÇELİKKOL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

11.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/501 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 2038

PARSEL NO : 1

MALİK ADI VE SOYADI : HATİCE KÜBRA KAHVECİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 12.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/503 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,4 ada 23 parsel,

Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,7 ada 3 parsel,

MALİK ADI VE SOYADI : MÜKERREM İLCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

13.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/505 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1707

PARSEL NO : 1

MALİK ADI VE SOYADI : GÜLÜZAR AŞÇI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 14.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/507 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 312

PARSEL NO : 152

MALİK ADI VE SOYADI : NİMET GÜMÜŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

15. TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/509 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 312

PARSEL NO : 140

MALİK ADI VE SOYADI : ALİ TUNÇER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 16.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :1-Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 128 parsel

MALİK ADI VE SOYADI : İSKENDER ATAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ