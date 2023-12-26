T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1739 Esas

DAVACI : GÜLSEREN TANKAL - T.C.K.N : 221*****072

DAVALI : GÜRHAN GÜLCAN - Zehni ve Habibe'den olma, 05/12/1972 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Çöplü Mahallesi nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 348*****962

DAVALI : MUSTAFA ERHAN GÜLCAN - Zehni ve Habibe'den olma, 20//02/1968 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Çöplü Mahallesi nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 348*****388

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, UYAP üzerinden yapılan sorgulamada MERNİS adresinizin bulunmadığı, kollukve İl Nüfus Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde de tebliğe yarar herhangi bir adresinizin tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

20/03/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.