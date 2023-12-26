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        T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        ESAS NO : 2023/13 Esas


        DAVACI : İLKGÜL GÖL - T.C.K.N : 200*****330


        DAVALI : AYHAN GÖL - Mehmet ve Emine'den olma, 12/05/1976 doğumlu, Çorum ili Dodurga ilçesi Esentepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 316*****144


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce UYAP entegrasyon ekranlarından Dışişleri Bakanlığı'na bildirmiş olduğunuz adresinize belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz belirtildiğinden tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        20/03/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956560
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