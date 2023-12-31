T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/897 ESAS



DAVALI : SAVAŞ KEKEÇ - Gazi Mah. 1369/1. Sk. No:10 İç Kapı No:3Sultangazi / İSTANBUL

Davacı, SEVAL KEKEÇ ile SAVAŞ KEKEÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya mahkeme kararının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/07/2023 tarihli gerekçeli kararı ile;

HÜKÜM

(1)Davacı tarafından açılan BOŞANMA DAVASININ KABULÜ ile;

69607044466 T.C Nolu davacı SEVAL KEKEÇ ile 65134238248 T.C Nolu davalı SAVAŞ KEKEÇ'nın TMK'nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Müşterek çocuk 65335381880 T.C kimlik numaralı Melek'in velayetinin davacı annesine verilmesine, Müşterek çocuk 55498698734 T.C kimlik numaralı Toprak'ın velayetinin davalı babasına verilmesine, velayeti davacı anneye verilen Melek ile baba arasında ŞAHSİ İLİŞKİDÜZENLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

Velayeti davalı babaya verilen Toprak ile davacı anne arasında telefon ve iletişim diğer iletişim araçları ile ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE,

Davacının diğer taleplerinden vazgeçtiği anlaşılmakla, nafaka, tazminat ve eşya taleplerine ilişkin KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINDAN,

Yargılama giderleri bakımından;

Davacının adli yardım talebi nedeniyle yatırılmayan; karar ve ilam harcı olan 269,85- TL ile 269,85 TL başvuru harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacının adli yardım talebinin nedeniyle suç üstü ödeneğinden yapılan dosyada sarf ve evrakı mevcut 1.356,60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş ve davanın kabulüne karar verilmiş olduğundan, vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Av. Ücr. Tarf. Uyarınca 9.200-TL maktu vekalet ücretinin Davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE,

Dair davacının ve davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğundan verilen karara karşı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 vd. istinafa ilişkin hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir. İlanen tebliğ olunur.