Örnek No:55*

T.C. GAZİOSMANPAŞA

İCRA DAİRESİ

2022/9213 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9213 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Sultangazi İlçe, GAZİ Mahalle/Köy, 1023 Ada, 1 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi 1023 ada 1 parselde kayıtlı 319,00 m2 yüzölçüme sahip arsa niteliğindeki ana taşınmaz üzerinde bulunan 8/100 arsa paylı 3. Kat 7 nolu daire niteliğindeki bağımsız bölümsatılarak paraya çevrilecektir.

Adresi : 75. Yıl Mah. İsmetpaşa Cad. No:14/A - 14/B-1338 Sok. No:2 Kat:3 D:7 Sultangazi/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 319 m2 yüzölçüme sahip ana taşınmazda bulunan 90,00 m2 net 105,00 m2 brüt alana sahip mesken niteliğindeki taşınmaz

Arsa Payı : 8/100

İmar Durumu :1/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazın alanı, boyutları bulunduğu semt, mevkii itibariyle yerine aynen uygun olduğu görülmüştür

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 06.09.2006 Tarihli Yönetim Planı Beyanı Bulunmaktadır.

10/08/2006 tarihli otopark ile ilgili taahhütname vardır.

İhtiyati Tedbir: GOP 2 ASHM'nin 25/05/2023 tarih 2023/385 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi ile

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:15

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:15

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:15

09/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.