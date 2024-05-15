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        T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 16.05.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. GAZİOSMANPAŞA
        İCRA DAİRESİ
        2019/745 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/745 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyası borçlusuna ait İstanbul İli Arnavutköy İlçesi , Arnavutköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 21124 parselde kayıtlı 457,12 m2 yüz ölçüme sahip bahçeli kargir ev ve arsa niteliğindeki taşınmazın dosyamız borçlusuna ait 4603/4759 hissesi dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
        Adresi : Anadolu Mah. Güz Sok. No:14 Ve Servinaz Sok. No:5Arnavutköy/ İSTANBUL
        Yüzölçümü : 457,12 m2
        İmar Durumu : Uygulama İmar Planı'nda kısmen Emsal:1.50 Hmaks:4 kat KONUT ALANI içerisinde kalmaktadır.
        Kıymeti : 11.055.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:30
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        Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 13:30
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        Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 13:30

        10/05/2024

        (İİK m.114 ve m.126)

        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02032549