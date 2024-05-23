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        T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.05.2024 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2022/1678 Esas
        KARAR NO : 2023/1349


        Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2023 tarihli ilamı ile TCK. 157/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, SANIĞIN TCK.51/3 MADDESİ GEREĞİNCE 1 YIL 3 AY DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK ( TCK. 53/1-a,d) ve 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Salete oğlu, 16/10/1988 doğumlu, İstanbul, Pendik, Çınardere mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık HALİL İBRAHİM ATMACA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037600